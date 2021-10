Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - 50-jährige Fahrradfahrerin leichtverletzt

Jever (ots)

Am Mittwochmorgen bog ein 65-jähriger Pkw-Fahrer von der Schulstraße auf die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah er eine 50-jährige Radfahrerin, die ordnungsgemäß den Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Schützenhofstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin sich leichte Verletzungen zuzog.

