Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte in Sande

Sande (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer die B436, aus Richtung Neustadtgödens kommend, in Fahrtrichtung Horsten. In Höhe der Einmündung zur K96 übersah er den Pkw einer 66-jährigen Frau, welche nach links auf eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Pkw erheblicher Sachschaden entstandt. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

