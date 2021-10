Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschendiebstahl in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 16:00 und 17:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Portemonnaie einer 75-jährigen Frau während des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in der Jadestraße aus deren Einkaufstasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen

