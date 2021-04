Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl in Heckhuscheid

Heckhuscheid (ots)

Am Freitag, 09.04.2021, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde in Heckhuscheid ein Kinderfahrrad entwendet. Das Fahrrad war neben der Bushaltestelle in der Dorfstraße abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, Hersteller Bulls Tokee, Größe 20 Zoll, Farbe schwarz/grün. Am Fahrrad befand sich ein Fahrradhelm, welcher ebenfalls entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell