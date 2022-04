Polizei Hagen

POL-HA: Doppelt Pech - Erst fällt die Ehefrau vom Motorrad, danach wird der Mann in einen Unfall verwickelt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Sonntag, 24.04.2022, unternahm ein 59-Jähriger eine Motorradtour mit seiner Frau (57). Er fuhr, während sie als Sozius hinter ihrem Mann saß. Gegen 17:30 Uhr führte der Ausflug sie über die Schwerter Straße in Richtung Eckeseyer Straße. Auf Höhe der Goethestraße beschleunigte der 59-Jährige leicht. Dabei fiel seine Frau rücklings von der BMW auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nur zweieinhalb Stunden später, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich für den 59-Jährigen ein erneutes Unglück. Als er auf seinem Motorrad -dieses Mal allein- die Eckeseyer Straße entlang fuhr, wechselte neben ihm ein 21-Jähriger in einem VW die Fahrspur. Beide Fahrzeuge touchierten einander und der Motorradfahrer stürzte. Auch er verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine BMW wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr erschien vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in beiden Unfällen übernommen. (hir)

