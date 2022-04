Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kiosk - Tabak entwendet

Hagen (ots)

Am 21.04.2022, gegen 21:00 Uhr, wurde in den Kiosk eingebrochen, der sich in der Rewe-Filiale in der Minervastraße befindet. Der Kiosk schließt bereits vor dem Ladenschluss des Rewe-Marktes und ist durch einen Wabengitter-Vorhang von den anderen Räumlichkeiten getrennt. In diesen Vorhang wurde ein Loch geschnitten und Tabakdosen in Höhe von ca. 250,- Euro entwendet. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

