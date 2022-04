POL-HA: Über 13.000 Euro Bargeld und 500 Gramm Amphetamin beschlagnahmt

Hagen-Mitte (ots) - In einem Mehrfamilienhaus am Märkischen Ring brachen Unbekannte zwischen Mittwoch (20.04.2022) und Donnerstagvormittag (21.04.2022) in einen Keller ein. Ein 39-Jähriger stellte kurz darauf fest, dass das Vorhängeschloss an der Tür so verbogen war, dass es sich auch ohne Schlüssel öffnen ließ. Aus dem Kellerraum seien ein Ventilator, Töpfe und ein Sauerstoffgerät entwendet worden. Hinweise auf ...

