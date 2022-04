Polizei Hagen

POL-HA: Erwachsener würgt 13-Jährigen auf Bolzplatz

Hagen-Haspe (ots)

Ein Fußballspiel von mehreren Kindern endete am Donnerstagnachmittag (21.04.2022) mit einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 13-Jähriger spielte zusammen mit seinen Freunden auf einem Bolzplatz in der Frankstraße Fußball. Hierbei traf er bei einem Schuss ein anderes Kind am Oberschenkel. Der Junge entschuldigte sich und spielte weiter. Zeitglich rief die große Schwester des betroffenen Kindes über ihr Smartphone andere Familienmitglieder an. Gegen 14.00 Uhr erschienen daraufhin fünf Erwachsene auf dem Bolzplatz. Ein 24-jähriger Hagener tat sich hierbei besonders hervor und ging direkt auf den 13-Jährigen zu. Er nahm ihn so stark in den Schwitzkasten, dass der Junge mehrere Sekunden keine Luft mehr bekam. Zudem drohte er damit, den 13-Jährigen mit Handschellen zu fesseln und hielt ihm diese vor die Nase. Der Junge konnte sich schließlich befreien und flüchten. Eine alarmierte Polizeistreife traf den Täter in unmittelbarer Nähe des Bolzplatzes an. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass sich der 13-Jährige nach dem Oberschenkeltreffer nicht bei seinem Neffen entschuldigt habe. Deswegen habe er den Jungen gewürgt. Sein Verhalten hielt dabei er für angemessen. In der Tasche des 24-Jährigen fanden die Polizisten Plastikhandschellen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

