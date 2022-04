Polizei Hagen

POL-HA: Gezielte Kontrollaktion der Kripo im Bahnhofsbereich

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnnerstagnachmittag (21.04.2022) haben Kripo-Beamte erfolgreich gezielte Kontrollen im Umfeld des Hagener Hauptbahnhofes durchgeführt. Um 14.40 Uhr überprüften sie hierbei in der Gerberstraße einen derzeit in Hagen lebenden 36-jährigen Mann, welcher sogenannten Druckverschlusstütchen mit Cannabis mit sich führte. Seine Drogen wurden sichergestellt und er wurde angezeigt. Gegen 15.15 Uhr fiel den Beamten in der Stresemannstraße in zwei Fällen ein Handel mit Betäubungsmitteln auf. Ein 36-Jähriger verkaufte hierbei zunächst einem 29-jährigen Mann Betäubungsmittel. Der Verkäufer ist der Polizei in der Vergangenheit mehrfach wegen Handels mit Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Da er in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen. Zudem erhielt er neben einer Strafanzeige ein Bereichsbetretungsverbot für das Umfeld des Hauptbahnhofes. Der Käufer der Drogen wurde ebenfalls überprüft. Bei seiner Kontrolle schlug er um sich und versuchte zu fliehen. Er wurde gefesselt und wegen Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Ein 31-jähriger Käufer aus dem zweiten Verkauf konnte ebenfalls kontrolliert und angezeigt werden. Gegen 15.30 Uhr stellten die Beamten an der Einmündung Graf-von-Galen-Ring / Bahnhofstraße einen weiteren Betäubungsmittelhandel fest. Hierbei übergab ein in Hagen lebender 18-Jähriger einem 31-Jährigen Cannabis. Beide Männer konnten kontrolliert und angezeigt werden. Weiterhin bemerkten die Zivilfahnder gegen 15.10 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes eine Schlägerei zwischen zwei Personen und mussten schlichtend eingreifen. Hierbei hat ein 40-Jähriger zunächst einen 16-Jährigen nach einer verbalen Streitigkeit in den Schwitzkasten genommen. Der 16-Jährige konnte sich daraus befreien und hat danach seinen Angreifer mit mehreren Faustschlägen in das Gesicht attackiert. Der 40-Jährige musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Die Hagener Polizei ist regelmäßig mit zivilen und uniformierten Beamten im Umfeld des Hagener Hauptbahnhofes präsent und wird zudem auch weiterhin gezielte Kontrollaktionen durchführen. (sch)

