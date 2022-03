POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in Apotheke

Landau (ots) - Am Dienstagabend, um 19.50 Uhr kam es in der Haydnstraße zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Michaela Rillig Telefon: 06341-287-2003 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

