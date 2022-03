POL-PDLD: Landau- Fahrzeugbrand

Oberotterbach (ots) - Im Zeitraum vom 21.03.22, um 15Uhr und 22.03.2022, um 13Uhr, wurde an einem Anwesen in der Unterdorfstraße, der Sandsteinsockel an einer Hauswand beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Anwesen einstand ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email ...

