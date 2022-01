Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Drogen im Straßenverkehr

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen 60-jährigen Pkw-Fahrer aus Kasbach auf der B 42 in Linz. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, welche sich in einen Schnelltest bestätigten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

