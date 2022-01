Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bruchhausen (ots)

Wie der Polizeiinspektion Linz erst am Samstag bekannt wurde, befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Pkw am Donnerstagnachmittag die L 252. Im Begegnungsverkehr touchierte ein Fahrzeug den linken Außenspiegel ihres Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

