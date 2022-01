Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Kretzhaus (ots)

Am Samstagmorgen befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw die Landesstraße 253 in Kretzhaus und kam hierbei von der Fahrbahn ab, im Anschluss überschlug sich der Pkw. Die geschockte Frau konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Zur weiteren Überprüfung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

