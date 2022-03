Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am heutigen Morgen (22.02.2022 in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr) wurden in der Weinstraße im Schulbereich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei mussten 25 Autofahrer beanstandet werden, weil sie die erlaubten 30 km/h zum Teil deutlich überschritten. Der Spitzenreiter befuhr die Straße mit 55 km/h und muss nun mit einem Bußgeld von 115 Euro sowie einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Weil die technische Ausstattung nicht ordnungsgemäß war, wurde sechs Verkehrsteilnehmern eine Kontrollaufforderung zur Beseitigung der Mängel ausgestellt. Zudem hatte eine Autofahrerin ihren Hund nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert, weshalb auch sie mit 35 Euro verwarnt werden musste. In der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr mussten bei einer Kontrollstelle "In den Seewiesen" neun Autofahrer belangt werden, weil sie nicht angegurtet waren. Hier wurden jeweils 30 Euro fällig. Außerdem ergaben sich sechs Handyverstöße. Bemerkenswert dabei war, dass nicht telefoniert, sondern vielmehr auf dem Mobiltelefon herumgetippt wurde. Erneut wurden sechs Autofahrer belangt, weil ihre Fahrzeuge nicht vorschriftsmäßig waren. Gegen 13.20 Uhr wurde ein 42 Jahre alter Transporterfahrer angehalten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte, weshalb er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

