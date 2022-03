Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach; Gasaustritt nach Arbeitsunfall

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 22.03.2022 kam es gegen 09:50 Uhr zu einer Gasleckage im Rahmen von Bauarbeiten in der Straße Am Königsgarten. Durch einen Arbeiter wurde eine Verteilerkappe beschädigt, wodurch es zu einem Gasaustritt kam. Bis zum Eintreffen des Versorgungsunternehmens wurde die Straße für den Verkehr komplett gesperrt und Anwohner der angrenzenden Gebäude in Sicherheit gebracht. Gegen 10:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben und die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser.

