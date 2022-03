Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Niederotterbach L 544 - Motorradfahrer schwerverletzt

Niederotterbach (ots)

Am Dienstag, 22.03.22, gegen 16:30 Uhr befuhren ein Motorradfahrer und ein Pkw-Fahrer die L544 aus Barbelroth kommend in Richtung Niederotterbach. In einer scharfen Linkskurve überholte der 20-jährige Motorradfahrer den Pkw. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Motorradfahrern mit dem PKW, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Rettungshelikopter verbrachte den schwerverletzten Motorradfahrer in eine Klinik nach Ludwigshafen. Der 39-järhige Fahrer des Pkw VW Polo wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Die L544 wurde im Zeitraum zwischen 16:45 bis 17:35 Uhr vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell