POL-PDLD: Kandel; Bettgestell auf der BAB 65 verloren

Kandel; Am 23.03.2022 befuhr um 09:30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin die BAB 65 von Karlsruhe in Richtung Landau. Im Bereich der Anschlussstelle Kandel-Nord verlor ein vorausfahrender LKW seine Ladung in Form eines Bettgestells. Die Verkehrsteilnehmerin und weitere Fahrzeugführer konnten nicht mehr ausweichen und beschädigten sich beim Überfahren ihre Fahrzeuge. Der Fahrer des LKW's fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Die Ermittlungen im Rahmen der Verkehrsunfallflucht dauern an.

