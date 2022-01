Polizei Köln

POL-K: 220131-1-BAB/GL Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 4 bei Engelskirchen

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der verschneiten Fahrbahn der Bundesautobahn 4 in Richtung Olpe sind am frühen Montagmorgen (31. Januar) drei Menschen (37, 61, 62) zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 37 Jahre alte Fahrer eines VW Touareg gegen 5 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Engelskirchen auf einen vorausfahrenden Citroen Berlingo (Fahrer 61) aufgefahren sein. Der Touareg rutschte in den Grünstreifen. Der Citroen drehte sich mehrfach und kam quer auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer (62) einer nachfolgenden Mercedes E-Klasse soll beim Versuch, dem Citroen auszuweichen, ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, den zwischenzeitlich ausgestiegenen 37-Jährigen erfasst haben und gegen das Heck des Touareg geprallt sein. Rettungskräfte brachten den nicht ansprechbaren 37-Jährigen, den schwerverletzten 62-Jährigen und den leichtverletzten 61-Jährigen in Krankenhäuser. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützten die Autobahnpolizisten bei der Unfallaufnahme und der Sicherung der Unfallspuren. (mw/cs)

