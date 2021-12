Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Tageswohnungseinbruch

Betzdorf (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Betzdorf, bzw. Berichtigung zum Tatort. Der Wohnungseinbruchsdiebstahl ereignete sich in einem Mehrparteienhaus in der Martin-Luther-Str. und nicht wie ursprünglich gemeldet in der Weiherstraße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich am 24.12.2021 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:10 Uhr durch Aufhebeln einer Wohnungseingangstür Zutritt zur Wohnung und durchwühlten dort sämtliche Schränke. Bei der Rückkehr der Bewohnerin stellte sie fest, dass bei dem Einbruch persönliche Schmuckstücke entwendet wurden. Eine genaue Auflistung liegt noch nicht vor.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

