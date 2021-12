Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Pkw

Wissen (ots)

Wissen - In Wissen wurde ein Pkw beschädigt, der auf dem unteren Parkdeck "Im Buschkamp" geparkt war. Die Tat erfolgte zwischen Heiligabend, 24.12.201, 16 Uhr und dem ersten Feiertag, 25.12.2021, 10 Uhr. Der noch unbekannte Täter brach an einem silbernen Pkw VW Golf einen Teil der Radioantenne ab und nahm ihn mit. Die Antennenanlage wurde dabei so beschädigt, dass kein Radioempfang mehr bestand. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell