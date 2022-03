Polizei Mettmann

POL-ME: Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Hilden - 2203010

Mettmann (ots)

Am Dienstag (1. März 2022) soll es in Hilden zu einem illegalen Fahrzeugrennen zwischen zwei Autofahrern gekommen sein. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Kurz nach 17 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei. Er gab den Beamten gegenüber an, gerade Zeuge eines mutmaßlichen illegalen Straßenrennens an der Berliner Straße geworden zu sein. Demnach seien dort ein dunkler 3er-BMW sowie ein silberner Skoda Kombi mit aufheulenden Motoren und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Walder Straße nebeneinander hergefahren.

Im Rahmen der Fahndung nach den beiden Fahrzeugen konnte die Polizei den Fahrer des BMW antreffen - einen 26-jährigen Hildener, der die Vorwürfe, an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben, vehement bestritt.

Aufgrund des Anfangsverdachts durch die Zeugenaussagen leitete die Polizei ein Strafverfahren nach §315 StGB ein. Zudem ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung: So war an dem Fahrzeug eine zu laute Abgasanlage verbaut - eine Messung hatte hier einen Wert von 100 Dezibel ergeben - erlaubt wären 85 Dezibel gewesen.

Da die Ermittlungen hinsichtlich des Anfangsverdachts noch nicht abgeschlossen sind, bittet die Polizei dringend um weitere Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstag (1. März 2022) gegen 17 Uhr im Bereich der Hildener Innenstadt, an der Berliner Straße oder der Walder Straße die beiden Fahrzeuge beobachtet und kann weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Straßenrennen oder dem zweiten Fahrzeug sowie dessen Halter tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

