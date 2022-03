Polizei Mettmann

POL-ME: Zahlreiche Verstöße bei gezielter Geschwindigkeitsüberwachung - Heiligenhaus - 2203008

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 01. März 2022, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 17:00 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizei Velbert gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf der innerörtlichen Pinner Straße (B 227) in Heiligenhaus durch.

Das Ergebnis der zweistündigen Kontrollmaßnahme ergab leider ein trauriges Ergebnis: Insgesamt 44 Fahrzeuge überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und waren, nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranzwerte, zum Teil deutlich zu schnell unterwegs.

Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes Benz, welcher die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorwerfbar um 43 km/h überschritt. Den Fahrer erwarten eine empfindliche Geldstrafe sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell