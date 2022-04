Polizei Hagen

POL-HA: 91-jährige Seniorin wird Opfer eine Trickdiebstahls

Hagen (ots)

Am Freitag, 22.04.2022, gegen 10:15 Uhr, verschaffte sich im Ortsteil Hengstey ein Mann in Handwerkskleidung unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch beheben zu müssen, Zugang zu der Wohnung einer 91-jährigen Frau und begab sich mit ihr ins Badezimmer, wo er scheinbar Arbeiten ausführte. In dieser Zeit durchsuchte offenbar eine weitere Person die anderen Räume der Wohnung, hebelte in der Küche eine Schranktür auf und entwendete dort Bargeld in fünfstelliger Höhe. Als die Seniorin Geräusche hörte, schaute sie dort nach, konnte aber niemanden entdecken. In dieser Zeit flüchtete der "Handwerker" ebenfalls aus der Wohnung. Er wird beschrieben als ca. 40-45-jähriger, schlanker Mann und ca. 170-175 cm groß, mit Handwerkerkleidung. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

M.S.

