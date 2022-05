POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Trockner brennt - 10.000 Euro Sachschaden Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes am frühen Dienstagmorgen in Tauberbischofsheim-Hochhausen. Gegen 4.20 Uhr geriet die Maschine in dem Wohnhaus in der Schulzengasse in Brand. Ein 33-Jähriger wurde leicht ...

mehr