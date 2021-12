Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufenster beschmiert

Altenburg (ots)

Lucka: Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 29.11.2021 - 30.11.2021 die Fensterscheibe einer Gärtnerei im Ortsteil Breitenhain (Breitenhainer Weg), so dass Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell