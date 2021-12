Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Roller entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 30.11.2021 im Zeitraum von 01:00 - 09:00 Uhr wurde aus dem Hausflur eines Hauses am Markt durch unbekannte Täter ein E-City-Roller in der Farbe Schwarz samt Ladegerät entwendet. Ermittlungen dazu wurden seitens der PI Altenburger Land aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell