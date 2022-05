Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Edelfingen: Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen

Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, wurden in Bad Mergentheim-Edelfingen Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in dem Tatzeitraum drei Katalysatoren von unterschiedlichen Pkws, die auf einem Firmen-Parkplatz in der Wilhelm-Frank-Straße abgestellt waren. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Boxberg-Angeltürn: Traktor mit Flüssigkeit beschüttet

In Boxberg-Angeltürn schüttete am Mittwoch ein 68-jähriger Mann eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf einen vorbeifahrenden Traktor. Der 38 Jahre alte Traktor-Lenker befuhr gegen 22.15 Uhr die Steinstraße, als der 68-Jährige die bislang unbekannte Flüssigkeit aus einem Gebäude heraus auf das Fahrzeug schüttete. Die Flüssigkeit drang durch ein geöffnetes Fenster in den Innenraum des Traktors und auf dessen Fahrer. Der 38-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Lauda-Königshofen: Zwei Leichtkraftrad-Fahrerinnen verletzt

Auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 16-Jährige hielt mit ihrer Maschine der Marke Betamotor an einer Ampel in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Eine ebenfalls 16-jährige Leichtkraftradfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Sie kam im Einmündungsbereich zum Sturz und verletzte sich schwer. Die an der Ampel stehende 16 Jahre alte Fahrerin stürzte durch den Aufprall ebenfalls, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Wertheim-Reicholzheim: Lkw kollidiert mit Pkw

Eine Leichtverletzte und ein Totalschaden waren das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag in Wertheim-Reicholzheim. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Alten Heerstraße unterwegs und fuhr über eine Kreuzung. Dabei kollidierte der Lkw mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden VW Passat einer 51-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Creglingen: Verkehrsschild und Leitpfosten beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht bei Creglingen Zeugen. Eine unbekannte Person kam vor 6 Uhr am Donnerstag kurz nach dem Ortsausgang von Archshofen in Richtung Finsterlohr mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Daraufhin fuhr der Pkw über den Grünstreifen und zerstörte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Der oder die Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder ihn der Polizei zu melden. Personen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise zum Fahrzeug, vermutlich ein Citroen Jumpy, geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Boxberg: Unbekannte entfernen Gullideckel - Wer war's?

Unbekannte entfernten zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag sieben Gullideckel in der Straße "Unteres Ried" in Boxberg und stellten sie senkrecht in den Regenablauf. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: 43-Jähriger fuhr Mann mit Pedelec an

In der Donnerstagnacht gegen 3.30 Uhr fuhr bei Tauberbischofsheim ein 43-jähriger Pedelec-Lenker einen 32 Jahre alten Fußgänger an. Der 32-Jährige war von Steinbach in Richtung Dittwar unterwegs, als er von dem bergab fahrenden Pedelec-Fahrer erfasst wurde. Beide Männer stürzten und wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort konnte ein Alkoholeinfluss bei beiden Unfallbeteiligten nachgewiesen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell