POL-KN: (Deisslingen, Lkrs. RW) Zaun beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Deisslingen (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte einen Zaun im Industriegebiet Breite beschädigt und einen Schaden von 2000 Euro hinterlassen. Wie die Polizei bislang ermittelte, kommt hierfür ein Fahrer eines silbernen BWW infrage. Dieser war dort gegen ein Uhr nachts mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er an der Ecke Baarstraße/Belchenstraße mit dem Zaun des Firmenareals kollidierte. Mehrere junge Männer, die mit einem weiteren silbernen 3er-BMW-Kombi ankamen, halfen kurz darauf bei der Bergung des Autos. Danach machten sie sich davon. Am Zaun wurden die Pfosten beschädigt und diese teilweise aus dem Fundament gerissen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Sie geht davon aus, das auch der BMW an der Front erheblich beschädigt worden ist. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

