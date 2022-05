Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Rückwärts gegen Pfosten gefahren

Zirka 45.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Mosbach. Der 88-jährige Lenker eines Subaru befuhr gegen 11.30 Uhr die Collekturgasse und wollte dem Straßenverlauf nach rechts in Richtung Kirchplatz folgen. Als ihm vor dem Kurvenbereich ein PKW entgegenkam, legte der Senior offenbar aus unbekannten Gründen den Rückwärtsgang ein und fuhr plötzlich mit Vollgas rückwärts gegen den Betonpfosten eines dortigen Donut-Ladens. Der 88-Jährige legte daraufhin wieder den Vorwärtsgang ein und fuhr mit größtem Einschlagwinkel der Vorderachse nach rechts an. Bei dieser 180-Grad Kurve touchierte der Subaru den Seat einer 53-Jährigen, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Im Anschluss kollidierte der PKW des Seniors mit einem weiteren Betonpfosten. Von diesem wurde das Fahrzeug abgewiesen und wiederum auf den Seat geschoben. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Mosbach-Neckarelz: Auf PKW aufgefahren

Ein 59-Jähriger wurde bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Mosbach leicht verletzt. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Roller auf der Pfalzgraf-Otto Straße unterwegs, als er auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW auffuhr. Beim darauffolgenden Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht, sodass er von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.200 Euro.

Roigheim: Unfall beim Überholen

Weil eine PKW-Fahrerin am Mittwochmorgen wohl übersehen hatte, dass ein vor ihr fahrender Rollerlenker nach links abbiegen wollte, kam es zum Unfall. Der 27-jährige Fahrer des Rollers war gegen 9.15 Uhr mit seinem Gefährt auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Roigheim unterwegs. Auf Höhe eines Waldwegs wollte der Mann nach links in diesen abbiegen und zeigte dies an, indem er seinen linken Arm hob. Die dahinter mit ihrem Citroen fahrende 45-Jährige übersah dies offenbar und überholte den Roller.. Bei der Kollision der Fahrzeuge, wurde der 27-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.200 Euro.

Mosbach: Kollision zwischen Roller und LKW

Leicht verletzt wurde ein 41-Jähriger am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall. Der Mann befuhr mit seinem Zweirad die Steige von Mosbach kommend in Richtung Ortsausgang. Zeitgleich war ein 66-Jähriger mit seinem LKW-Fahrer auf der Steige in Richtung Bahnhof Neckarelz unterwegs. Zwischen den Abzweigungen Haydnstraße und Brucknerstraße stieß der Roller aus bislang unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Durch die Kollision stürzte der 41-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Der Mann wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Hohe von zirka 2.500 Euro.

Elztal-Auerbach: Von Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Auerbach. Der 24-jährige Fahrer eines BMW war gegen 20 Uhr mit einem Beifahrer auf dem Billigheimer Weg in Fahrtrichtung Alte Steige unterwegs. Auf dieser Strecke kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Sandstein und überschlug sich. Anschließend prallte der PKW gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch aus der Atemluft des BMW-Fahrers wahrnehmen. Ein bei diesem durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Wahrnehmung und zeigte einen Wert von 0,5 Promille an. Der 24-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Obrigheim-Asbach: Zu schnell unterwegs

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Mittwoch in Asbach. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad eine zirka 300 Meter lange, übersichtliche gerade Strecke im Industriegebiet Odenwaldblick. Am Ende der Strecke läuft diese in einer scharfen Linkskurve aus. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallte der Teenager mit seinem Zweirad in die A-Säule eines ordnungsgemäß im Bereich der Linkskurve haltenden Dodge. Der 19-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.500 Euro.

Buchen: Einbruch in Tankstelle

Offenbar auf Zigaretten hatten es Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Buchen abgesehen. Die Diebe verschafften sich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Tankstellengebäude in der Bödigheimer Straße. Aus dem Inneren entwendeten die Täter dann mehrere Stangen Zigaretten und machten sich aus dem Staub. Die Polizei bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum in der Umgebung der Tankstelle Verdächtiges aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

