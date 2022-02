Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220203 - 0122 Frankfurt-Bundesautobahn: Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall - aufmerksame Zeugin verfolgt den Verursacher

Frankfurt (ots)

(ne)Am Montagvormittag kam es auf der Autobahn 661 Richtung Oberursel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der weiterfahrende Lkw konnte dank einer Zeugin auf der BAB 5 gestoppt werden.

Eine 45-jährige Frau in einem VW Touran war gegen 9:30 Uhr in Höhe der Ausfahrt Nieder-Eschbach seitlich mit einem Sattelzug kollidiert. Die Frau hielt sofort auf dem Standstreifen an, der Fahrer des Lkw mit ausländischen Kennzeichen hingegen setzte seine Fahrt auf der BAB 5 in Richtung Kassel fort. Noch bevor die 45-Jährige in der Lage war den Notruf zu verständigen, hatte eine unbeteiligte Zeugin die 110 gewählt und den Unfall gemeldet. Zudem hatte die 38-Jährige den flüchtigen Sattelzug verfolgt und konnte somit laufende Standortmeldungen durchgeben, bis eine Polizeistreife aus dem benachbarten Polizeipräsidium Mittelhessen den Lkw auf der BAB 5 anhielt.

Der bulgarische Lkw-Fahrer wurde von den Kollegen der Autobahnpolizei Butzbach kontrolliert, während sich die Frankfurter Kollegen um die Unfallgegnerin auf dem Standstreifen der BAB 661 kümmerte. Die 45-Jährige stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und konnte zunächst nicht zum Unfall befragt werden. Ihr Fahrzeug war stark beschädigt. Wie genau sich der Verkehrsunfall zugetragen hat, wird nun ermittelt.

Interessanter Aspekt: Die Zeugin war während ihres Notruf-Telefonats in örtlich unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen der beteiligten Polizeipräsidien unterwegs. Die gewohnt reibungslose Zusammenarbeit der einzelnen Präsidien untereinander ermöglichte die schnelle Koordinierung der Hilfe für die 45-Jährige sowie die zügige Kontrolle des flüchtigen Lkw-Fahrers.

