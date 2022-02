Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220203 - 0119 Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Mit quietschenden Reifen unterwegs - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Mittwoch, den 2. Februar 2022, gegen 22.20 Uhr, die Polizei und machten diese auf einen grauen BMW 525 Kombi mit rumänischer Zulassung aufmerksam, der mit quietschenden Reifen durch das Bahnhofsviertel fahre.

Zunächst stand das Fahrzeug an der Ecke Kaiserstraße/Elbestraße vor einer Gruppe Jugendlicher. Schließlich gab der Fahrer "Gas, dass die Reifen rauchten" und fuhr in Richtung Taunusanlage davon. Ein zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befindlicher Fußgänger musste zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Nachdem der Wagen so um mehrere Ecken fuhr, kam er wieder an den Ausgangspunkt zurück und nahm zwei weitere Personen auf. Danach ging die wilde Fahrt weiter bis in die Moselstraße, wo ein Funkstreifenwagen den BMW stoppte. In dem Wagen befanden sich drei Personen, der 18-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 16 und 14 Jahren. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt. Die drei Personen konnten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell