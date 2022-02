Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220203 - 0118 Frankfurt-Bockenheim: Mehr als 300 Gramm Haschisch in der Jackentasche - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von gestern auf heute (3. Februar 2022) führte eine aufmerksame Streife des 13. Polizeireviers eine Fahrzeugkontrolle im Stadtteil Bockenheim durch. Bei einem 22-jährigen Mann fanden die Beamten dabei rund 315 Gramm Haschisch auf.

Gegen 01:30 Uhr kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug eines Personenbeförderers in der Ginnheimer Landstaße und stellten Cannabisgeruch aus dem hinteren Fahrzeugteil fest. Dort saß zu diesem Zeitpunkt ein 22-jähriger Mann auf der Rückbank, den die Beamten in der Folge einer Kontrolle unterzogen. In der Jackentasche des 22-Jährigen fanden sie dabei eine Plastiktüte mit drei Haschischplatten auf. Die Betäubungsmittel mit einem Gesamtgewicht von rund 315 Gramm stellten die Polizeibeamten sicher.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell