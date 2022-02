Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220203 - 0121 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 67-jähriger Mann aus Wetzlar geriet am Mittwoch, den 2. Februar 2022, gegen 08.00 Uhr, am Kaisersack in Streit mit zwei ihm unbekannten Tätern. Die verbale Auseinandersetzung zog sich schließlich bis an die Ecke Kaiserstraße/Elbestraße. Dort verlangte nun einer der Täter unter Gewaltandrohung die Herausgabe von 100 EUR Bargeld. Nachdem sich der Geschädigte gegen die Wegnahme wehrte, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Der 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als sich Zeugen näherten, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Beute in Richtung Elbestraße.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 165 cm groß, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Trug eine weiße Jacke mit Fellbesatz in den Händen.

2. Täter: Ca. 40 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarzer Vollbart. Insgesamt dunkel gekleidet.

