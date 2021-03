Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auto beschädigt und weitergefahren

Warendorf (ots)

Gleich zwei Mal haben unbekannte Fahrzeugführer das Auto eines 22-Jährigen in Beckum angefahren.

Der Beckumer hatte seinen blauen BMW am Freitag (19.03.2021) gegen 15.45 Uhr auf einem Parkstreifen an der Lippborger Straße abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Während der Unfallaufnahme bemerkte der 22-Jährige einen weiteren Schaden auf der rechten Seite, der von einem anderen Zusammenstoß stammen könnte. Die Verursacher fuhren weiter, ohne die Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu informieren.

Wer hat die Unfälle beobachtet oder kann Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen und Fahrern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell