Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2022

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Großkontrolle der Polizei und des Zolls auf der Autobahn 81

Auf der Rastanlage Ob der Tauber Ost auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg fand am Mittwoch, den 25. Mai 2022 eine geimeinsame Großkontrolle der Polizei und des Zolls statt. Mit Unterstützung des THW waren 17 Zollbeamte und 49 Beamte der Polizei von 14 Uhr bis 21 Uhr im Einsatz. Ziel der Kontrolle war die Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs und die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführerinnen und -führer im Straßenverkehr. Hierfür war der Zoll eigens mit einem Röntgengerät für Kraftfahrzeuge und einem Gepäckröntgengerät im Einsatz. Bei der Kontrolle von 220 Fahrzeugen konnten die Beamten insgesamt 133 Verstöße feststellen. Mit 48 Fällen waren die Verstöße gegen die Sozialvorschriften, also beispielsweise das Missachten von Lenk- und Ruhezeiten, am häufigsten vertreten. Sechs Fahrzeugführer müssen mit Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Hinzu kamen acht Fahrzeuge die nicht weiterfahren durften und drei Personen, die mit einem Haftbefehl gesucht wurden. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 10.000 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell