POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2022 mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Entlaufenes Rind hielt Polizei und Besitzer in Atem Bereits am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr suchte ein 2-jähriges Rind beim Verbringen auf die Weide in Hachtel das Weite. Es übersprang einen zweifach gesicherten Weidezaun. Der Besitzer, der es aufhalten wollte, wurde von dem Rind verletzt. Er erlitt mehrere Rippenbrüche und eine Kopfplatzwunde. Das Rind wurde noch kurz im Bereich der ESSO-Tankstelle in der Wachbacher Straße gesichtet. Dann verlor sich zunächst die Spur. Gegen 16.00 Uhr tauchte es erneut an dieser Örtlichkeit auf. Es zog dann allerdings vor Eintreffen der Polizei weiter in Richtung Wohngebiet. Dort hielt es sich kurz in Gärten in der Agnes-Schreiber-Straße auf. Hier trampelte es auch einen Gartenzaun nieder. Aufgrund des dichten Bewuchses war schwer an das Tier heranzukommen. Ein Tierarzt war zwischenzeitlich verständigt worden. Ebenso wurde ein Polizeibeamter mit Gewehr an das Rind herangeführt. Ein erster Versuch das Tier mit dem Betäubungsgewehr durch den Tierarzt ruhig zu stellen misslang. Der 2-jährige Ausreißer konnte erneut Richtung Tankstelle fliehen. Mehrere Versuche das Tier ein-zufangen scheiterten. Die Flucht endete schließlich auf einem Wiesenstück zwischen der Wachbach und dem Gelände der Tankstelle. Hier konnte das Rind, mit einem Betäubungspfeil getroffen, beruhigt und festgebunden werden. Es wurde auf einen Anhänger verladen und in den heimischen Stall verbracht.

