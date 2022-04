Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Hoch aggressiver Mann kein Unbekannter

Vreden (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Montagabend die Polizei, da ein stark alkoholisierter Mann mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße 63 in Vreden unterwegs sei. Er benötige die gesamte Straße, hieß es in dem Notruf. Polizisten trafen den Verdener unweit einer Sportanlage an. Er nahm noch einen Schluck aus einer Rumflasche, als er die Beamten sah. Mit der angekündigten Blutentnahme war der 36-Jährige nicht einverstanden. Er wollte wankend seinen Weg fortsetzen. Die Polizisten hielten ihn fest. Es folgten verbale wie körperliche Übergriffe. Der Betrunkene bedrohte die Beamten und schlug nach ihnen. Schließlich gelang es, den Radfahrer nach Ahaus zu transportieren. Ein Arzt entnahm Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung verbrachte der Vredener mehrere Stunden im Polizeigewahrsam. Nun folgt ein Strafverfahren.

