Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Folgenschwerer Sekundenschlaf im Auto

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich der 31-jährige Fahrer eines Pkw Citroen zu, als er am frühen Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr die L1115 von Mundelsheim in Richtung Großbottwar befuhr. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf und kam mit seinem Fahrzeug kurz vor Großbottwar nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr zunächst einen Leitpfosten und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum am Straßenrand. Der Fahrzeuglenker wurde zur Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, die Schwere der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

