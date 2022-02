Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Skoda-Lenker die L 1144 aus Richtung Pattonville kommend. An der Einmündung zur Westtangente bog er rechts ab. Hierbei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem 27-jährigen Mitsubishi-Lenker zusammen. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Mitsubishi-Lenker wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

