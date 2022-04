Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ohne Versicherung unterwegs

Stadtlohn (ots)

Sie sehen wie Tretroller aus, die Elektrokleinstfahrzeuge. Mit 20 km/h, und damit versicherungspflichtig, sausen die Roller durch die Innenstädte. So auch am Montagmorgen in Stadtlohn. Der 26 Jahre alte Stadtlohner gab an, nicht gewusst zu haben, dass er für sein Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung benötige. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

