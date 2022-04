Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Lenkradkralle verhindert Autodiebstahl

Stadtlohn (ots)

Es war nicht der erste Ford Kuga, auf den es Autodiebe im Kreis Borken abgesehen hatten. Eine Lenkradkralle verhinderte diesen Diebstahl. Mutmaßlich durch elektronische Überwindung der Schließanlage gelangten die Unbekannten in den silberfarbenen Wagen in Stadtlohn. Die mechanische Wegfahrsperre hielt stand. Zu dem Geschehen an der Tillystraße kam es zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Montag, 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinwiese bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

