POL-BOR: Borken - Motorradfahrer fährt auf und stürzt

Bocholt (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 07.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, kletterten noch unbekannte Täter über den Zaun auf das Grundstück des Kindergartens an der Hohenzollernstraße und ließen dort ihrer sinnlosen Zerstörungswut an Kindermöbelstücken freien Lauf. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. An den Zaun gelangt man ...

mehr