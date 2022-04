Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Bocholt (ots)

Zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus an der Krechtinger Straße ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und im Haus mehrere Behältnisse geöffnet und durchsucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es handelt sich bereits um den vierten Einbruch in dieses Wohnhaus innerhalb der letzten Wochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

