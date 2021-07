PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis+++Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Weilmünster+++

Limburg Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. 23.07./24.07.2021 - Dienstbezirk Polizeistation Limburg - Verkehrsgeschehen Am vergangenen Tag passierten vier kleinere Verkehrsunfälle, bei denen es jeweils zu kleineren Sachschäden kam. Darüber hinaus wurde weitere drei Verkehrsunfälle mit Wild (2x Rehwild, 1x Wildschwein) gemeldet, bei denen ebenfalls Sachschäden entstanden. Daher ergeht der Hinweis auf besondere Aufmerksamkeit während der Nachtzeit und Dämmerung. 2. Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftroller, 24.07.2021, 01:52 Uhr Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei einen Motorroller im Bereich Hadamar - Elz mit, der mit drei Personen besetzt sei und durch unsichere Fahrweise auffalle. Der Roller konnte in Elz durch die Polizei angehalten werden. Der Fahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Verkehrsstrafverfahren wurde eingeleitet. 3. Alleinunfall mit zwei schwerverletzten Personen, 24.07.2021, 06:18 Uhr, L 3021 von Wolfenhausen in Richtung Blessenbach Zur genannten Unfallzeit kam ein Pkw ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges in einer 90-Grad-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb an einem Baum liegen. Eine Person wurde vom auf der Seite liegenden Pkw eingeklemmt, der zweite Insasse konnte sich selbst aus dem völlig beschädigen Pkw befreien. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Eingeklemmten. Dieser war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der zweite Insasse wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Weilburg transportiert. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft und der Unfallursache werden bei der Polizeistation Weilburg geführt.

