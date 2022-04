Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auslösung der Brandmeldeanlage am Auguste-Viktoria-Gymnasium bei Abiturfeier

Trier (ots)

Aufgrund einer Alarmauslösung der Brandmeldeanlage am Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier in der Flanderstraße kam es am Abend des 31.03.2022, gegen 23:00 Uhr, zum Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier sowie der Polizeiinspektion Trier. Im Rahmen der Abiturfeier geriet eine Lautsprecherbox vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Dieser Schwelbrand konnte jedoch durch die vor Ort befindlichen Personen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden. Von den etwa 200 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude befanden, wurde niemand verletzt. Die Feier konnte nach dem Vorfall nicht mehr fortgesetzt werden. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Trier sowie Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier.

