Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Restalkohol noch in Atemluft

Gronau (ots)

Er habe seit 03.00 Uhr keinen Alkohol mehr getrunken, gab ein Autofahrer am Montagabend in Gronau-Epe an. Polizisten hatten den 23-Jährigen gegen 18.15 Uhr angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l. Nun folgt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt.

