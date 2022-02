Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Drei Personen leicht verletzt

Am Montag, 14. Februar 2022, wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne leicht verletzt.

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Ovelgönne befuhr gegen 11:30 Uhr die B211 in Richtung Oldenburg, beabsichtigte nach links in den "Birkenheider Weg" abzubiegen und musste dafür verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender, 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Elsfleth fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den Volvo des 70-Jährigen auf. Der 53-Jährige wurde in der Folge des Zusammenstoßes mit seinem Sprinter über die Fahrbahn geschleudert und stieß daraufhin mit einer nachfolgenden, 37-jährigen Pkw-Fahrerin aus Ovelgönne zusammen.

Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 70-Jährigen sowie die 37-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Volvo sowie der Sprinter waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von rund 22.500 Euro.

Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzungen, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

