POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Februar 2022, in dem Zeitraum von 11:00 bis 15:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Friesenstraße in Delmenhorst.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer*in touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw. An dem blauen Ford entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die/der Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen die unbekannte Person wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Delmenhorst bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Nummer 04221/1559-0 zu melden.

