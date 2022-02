Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Lkw in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 11. Februar 2022, 13:00 Uhr, bis Montag, 14. Februar 2022, 5:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter*innen einen auf einem Parkplatz in dem "Reiherweg" in Wardenburg abgestellten Lkw.

Die unbekannten Personen schnitten mit einem unbekannten Gegenstand die Planen des Lkw auf. Diebesgut wurde augenscheinlich nicht erlangt.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell